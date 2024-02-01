Topindoku Jadi Platform All-in-One yang Mendorong Transformasi Bisnis UMKM

JAKARTA - PT Topindo Solusi Komunika Tbk (TOSK) terus mengukir prestasi sebagai perusahaan startup yang dinamis. Sejak pendiriannya pada tahun 2018, TOSK telah mencapai pencapaian luar biasa untuk platformnya, Topindoku, dengan meraih lebih kurang satu juta pengunduh di Playstore dan App Store, serta mendirikan 25 gerai dan 66 Top Up Point (TUP). Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi TOSK, sebagai tahun di mana perusahaan ini berencana membentangkan sayapnya lebih luas.

Dengan fokus pada platform unggulannya, Topindoku, TOSK tidak hanya sekadar menyediakan layanan, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui Topindoku, Perseroan tidak hanya memberdayakan UMKM di pasar tradisional, tetapi juga memberikan dorongan agar bisnis mereka dapat bersaing secara efektif di era pasar modern. Topindoku menjadi wahana bagi UMKM untuk menawarkan beragam produk virtual, mulai dari pulsa, paket data, token, voucher game, tiket perjalanan, pembayaran tagihan, hingga ke sektor retail.

TOSK juga mengaplikasikan semangat yang sama dalam pengembangan sistem teknologi dalam layanan unggulannya, Topindoku. Dengan terus menerus meningkatkan sistem, Perseroan tidak hanya membawa inovasi ke pasar digital tetapi juga menciptakan peluang baru bagi UMKM yang bermitra dengan TOSK. Sistem teknologi yang terus berkembang menjadi pendorong utama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai aspek bisnis, sejalan dengan visi Perseroan untuk terus menjadi pemimpin di industri ini.

Dengan memadukan komitmen terhadap kualitas, keberlanjutan, dan inovasi teknologi, TOSK melangkah maju dalam menciptakan ekosistem bisnis yang seimbang dan berdampak positif. Tahun 2024 menjadi penanda khusus dalam perjalanan TOSK, yang tidak hanya mencerminkan pertumbuhan di ranah digital tetapi juga menegaskan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Setelah cukup diakui dan mampu menguasai pasar di wilayah Kalimantan, Perseroan berencana untuk mengembangkan bisnis segmen produk digitalnya dengan melakukan penetrasi di wilayah luar Kalimantan.

Sebagai salah satu langkah nyata guna mendukung ekspansi tersebut, TOSK pada tahun ini berencana untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana atau IPO, dan saat ini telah resmi memulai masa Penawaran Umum (offering) sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024.