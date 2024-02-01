Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Besaran Uang Transportasi Anggota KPPS Berbeda, Ini Kata KPU

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |06:19 WIB
Besaran Uang Transportasi Anggota KPPS Berbeda, Ini Kata KPU
Besaran uang transportasi anggota KPPS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perbedaan besaran anggaran yang diterima anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) viral di media sosial.

Berawal dari cuplikan video di media sosial TikTok bernama @elhasyaaa yang mengklaim dirinya menerima Rp25.000 dalam pecahan Rp5.000 untuk ongkos transportasi setelah menghadiri pelantikan anggota KPPS.

Sejumlah warganet pun ramai mengomentari dan menuding bahwa adanya sunat anggaran dan jumlah tersebut kurang dari yang seharusnya. Pasalnya, terdapat warganet yang mengatakan kalau mereka mendapat Rp200.000 di daerah mereka, bahkan ada juga yang tidak mendapatkannya sama sekali.

Pengamat mengatakan dugaan-dugaan seperti ini harus diusut tuntas sebab perilaku tersebut adalah tindakan koruptif yang tidak bisa ditolerir.

“Semua kejanggalan harus dikawal agar diusut tuntas, sebab jangan-jangan itu adalah fenomena gunung es dari dugaan skandal penyimpangan pengadaan yang lebih besar,” kata dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini dikutip BBC Indonesia, Kamis (1/2/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/455/3090356/harta-kekayaan-krisdayanti-yang-kalah-di-pilkada-2024-lJ8EjjyGdZ.jpg
Harta Kekayaan Krisdayanti yang Kalah di Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3051754/jokowi-minta-maaf-baru-naikkan-tunjangan-anggota-kpu-50-RdjGZO8fvo.jpg
Jokowi Minta Maaf Baru Naikkan Tunjangan Anggota KPU 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/320/3048265/sri-mulyani-singgung-anggaran-pemilu-sudah-dipakai-rp29-8-triliun-ini-rinciannya-3lxhnCRsSg.jpg
Sri Mulyani Singgung Anggaran Pemilu Sudah Dipakai Rp29,8 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/320/3030388/syarat-dan-cara-jadi-anggota-kpu-bmxgFRVtks.jpg
Syarat dan Cara Jadi Anggota KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/320/2995128/prabowo-jawab-siapa-calon-menteri-keuangan-di-kabinetnya-rJv2LZO5fs.jpg
Prabowo Jawab Siapa Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991702/transisi-politik-pengaruhi-minat-investor-saham-CCNSIWEfNA.jpg
Transisi Politik Pengaruhi Minat Investor Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement