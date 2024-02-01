Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan Pertamina Tak Ubah Harga BBM Pertamax Cs Februari 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |07:54 WIB
Alasan Pertamina Tak Ubah Harga BBM Pertamax Cs Februari 2024
Harga BBM non subsidi Pertamina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Alasan PT Pertamina Patra Niaga tidak mengubah harga BBM Pertamax Cs pada Februari 2024. Pertamina memutuskan harga jual BBM non subsidi atau jenis bahan bakar umum (JBU) pada Bulan Februari tidak berubah.

Penetapan harga BBM non subsidi diputuskan setelah melakukan evaluasi harga publikasi Mean of Platts Singapore (MOPS)/Argus serta nilai tukar mata uang Rupiah pada periode tanggal 25 Desember 2023 hingga tanggal 24 Januari 2024.

“Keputusan harga Pertamax Series dan Dex Series tetap di Bulan Februari ini telah melalui evaluasi berkala mengacu kepada formula penetapan harga sesuai Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, Kamis (1/2/2024).

Dia menjelaskan, harga BBM non subsidi sesuatu yang dievaluasi berkala. Penyesuaian harga naik, penyesuaian harga turun, maupun harga tetap dipertimbangkan seluruh badan usaha sesuai regulasi yang berlaku. Irto menambahkan, bagi Pertamina, keputusan ini adalah bentuk menjaga stabilitas harga BBM non subsidi yang terbaik dan terjangkau bagi masyarakat hingga pelosok negeri, tidak hanya kota besar.

Halaman:
1 2
