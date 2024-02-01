Advertisement
HOT ISSUE

MNC Finance Serahkan Hadiah Motor Program Gebyar Promo 2023 ke Nasabah Loyal

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |14:45 WIB
MNC Finance serahkan hadiah 1 unit motor kepada nasabah (Foto: MPI)
JAKARTA MNC Finance menyerahkan hadiah berupa satu unit sepeda motor kepada nasabah loyal. Hadiah tersebut merupakan program Gebyar Promo 2023 yang diberikan ke nasabah di Bekasi.

Diketahui, nasabah beruntung tersebut bernama Robby YW Soeharto yang berhasil mendapatkan satu unit Honda BeAT. Branch Manager MNC Finance cabang Depok Okta Al Fajar mengungkakapkan hadiah tersebut diberikan karena Robby menjadi nasabah loyal. Menurutnya, catatan Robby di MNC Finance selama ini membuatnya pantas didapuk sebagai pemenang.

“Pak Robby ini nasabah MNC Finance cabang Depok yang sudah setia sejak 2017. Sudah top-up beberapa kali, jadi sudah pantas mendapatkan motor dari MNC Finance. Dan pembayarannya juga lancar,” kata Fajar di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (1/2/2024).

Fajar menjelaskan pemenang program Gebyar Promo MNC Finance telah melalui proses pemilihan secara matang. Nasabah yang dirasa pantas mendapatkan hadiah akan diundi untuk ditemukan siapa yang beruntung.

Momen pengundian ini dilakukan setiap dua bulan sekali. Fajar mengaku ikut senang dan bangga lantaran nasabahnya menjadi pemenang pada periode Desember 2023 dan mendapatkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor jenis Honda BeAT.

“Pak Robby ini sudah setia dengan MNC Finance dari 2017. Jadi kami memberikan reward hadih dari program Gebyar Promo MNC Finance kepada Pak Robby,” tuturnya.

