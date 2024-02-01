Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Angkat Mantan Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komisaris Utama Hutama Karya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |20:33 WIB
Erick Thohir Angkat Mantan Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komisaris Utama Hutama Karya
Mantan Panglima TNI Yudo Margono Diangkat Jadi Komut Hutama Karya. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Yudo Margono sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero). Yudho merupakan mantan Panglima TNI.

Yudo Margono menggantikan Budiman yang sebelumnya mengisi posisi tersebut. Adapun, perubahan pucuk kepemimpinan Dewan Komisaris Hutama Karya diumumkan melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Kamis (1/2/2024).

“Pengurus PT Hutama Karya (Persero) memberitahukan kepada para pemegang efek bahwa sehubungan dengan perubahan pengurus, berikut kami informasikan perubahan pengurus (Komisaris dan Direksi),” demikian bunyi isi surat Hutama Karya.

Adapun Susunan Dewan Komisaris Hutama Karya Terbaru:

Komisaris Utama: Yudo Margono

Wakil Komisaris Utama: Muhamad Lukman Edy

Komisaris: Chairiah

Komisaris Independen: Wahyu Muryadi

Komisaris: Susdiyarto Agus Praptono

Komisaris Independen: Agung Sabar Santoso

Komisaris: Iwan Suprijanto

Profil Singkat Yudo Margono

Laksamana TNI Yudo Margono lahir pada 26 November 1965. Dia adalah seorang perwira tinggi TNI-AL yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut ke-27 sejak tanggal 20 Mei 2020.

Yudo, merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXIII/tahun 1988. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I.

Yudo Margono dilahirkan dan dibesarkan di Desa Garon, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. dari keluarga sederhana yang berprofesi sebagai Petani. Ia Mengeyam pendidikan dasar di SDN 02 Garon dan menamatkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Mejayan.

1 2
