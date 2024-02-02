JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono menyampaikan pesan kepada para PNS Kementerian PUPR soal pilihan politik di tengah kontestasi Pemilu 2024.
Basuki berpesan agar para ASN PUPR menyuarakan pilihan politiknya sesuai dengan keyakinan hati nurani. Bersih dari intervensi dan bujukan pihak lain soal pilihan politik.
"Kalau Pemilu, ASN bisa mengikuti hati nurani masing-masing," ujar Menteri Basuki dihadapan para ASN di kantor Kementerian PUPR, Jumat (2/2/2024).
Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki menegaskan secara pribadi tidak akan menggiring suara ASN PUPR untuk memihak salah satu Pasangan Calon (Paslon) Capres - Cawapres maupun kontestan politik di Pemilihan Legislatif.
"Saya nggak ngarahkan, jadi kalau ditanya 'bapak milih apa?' Udah tau semua kan paling?" kata Menteri Basuki.