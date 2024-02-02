Kasih Wejangan ke PNS PUPR soal Pemilu 2024, Pak Bas: Ikuti Hati Nurani

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono menyampaikan pesan kepada para PNS Kementerian PUPR soal pilihan politik di tengah kontestasi Pemilu 2024.

Basuki berpesan agar para ASN PUPR menyuarakan pilihan politiknya sesuai dengan keyakinan hati nurani. Bersih dari intervensi dan bujukan pihak lain soal pilihan politik.

BACA JUGA: Polisi Minta Pemilih Pemula Jangan Golput di Pemilu 2024

"Kalau Pemilu, ASN bisa mengikuti hati nurani masing-masing," ujar Menteri Basuki dihadapan para ASN di kantor Kementerian PUPR, Jumat (2/2/2024).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki menegaskan secara pribadi tidak akan menggiring suara ASN PUPR untuk memihak salah satu Pasangan Calon (Paslon) Capres - Cawapres maupun kontestan politik di Pemilihan Legislatif.

BACA JUGA: 7 Fakta Sri Mulyani hingga Basuki Hadimuljono Diisukan Mundur dari Kabinet Jokowi

"Saya nggak ngarahkan, jadi kalau ditanya 'bapak milih apa?' Udah tau semua kan paling?" kata Menteri Basuki.