Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kasih Wejangan ke PNS PUPR soal Pemilu 2024, Pak Bas: Ikuti Hati Nurani

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |17:56 WIB
Kasih Wejangan ke PNS PUPR soal Pemilu 2024, Pak Bas: Ikuti Hati Nurani
Pesan Menteri Basuki ke PNS Kementerian PUPR. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono menyampaikan pesan kepada para PNS Kementerian PUPR soal pilihan politik di tengah kontestasi Pemilu 2024.

Basuki berpesan agar para ASN PUPR menyuarakan pilihan politiknya sesuai dengan keyakinan hati nurani. Bersih dari intervensi dan bujukan pihak lain soal pilihan politik.

"Kalau Pemilu, ASN bisa mengikuti hati nurani masing-masing," ujar Menteri Basuki dihadapan para ASN di kantor Kementerian PUPR, Jumat (2/2/2024).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki menegaskan secara pribadi tidak akan menggiring suara ASN PUPR untuk memihak salah satu Pasangan Calon (Paslon) Capres - Cawapres maupun kontestan politik di Pemilihan Legislatif.

"Saya nggak ngarahkan, jadi kalau ditanya 'bapak milih apa?' Udah tau semua kan paling?" kata Menteri Basuki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/455/3090356/harta-kekayaan-krisdayanti-yang-kalah-di-pilkada-2024-lJ8EjjyGdZ.jpg
Harta Kekayaan Krisdayanti yang Kalah di Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3051754/jokowi-minta-maaf-baru-naikkan-tunjangan-anggota-kpu-50-RdjGZO8fvo.jpg
Jokowi Minta Maaf Baru Naikkan Tunjangan Anggota KPU 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/320/3048265/sri-mulyani-singgung-anggaran-pemilu-sudah-dipakai-rp29-8-triliun-ini-rinciannya-3lxhnCRsSg.jpg
Sri Mulyani Singgung Anggaran Pemilu Sudah Dipakai Rp29,8 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/320/3030388/syarat-dan-cara-jadi-anggota-kpu-bmxgFRVtks.jpg
Syarat dan Cara Jadi Anggota KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/320/2995128/prabowo-jawab-siapa-calon-menteri-keuangan-di-kabinetnya-rJv2LZO5fs.jpg
Prabowo Jawab Siapa Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991702/transisi-politik-pengaruhi-minat-investor-saham-CCNSIWEfNA.jpg
Transisi Politik Pengaruhi Minat Investor Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement