Proyek Perbaikan Jalan Daerah, Jokowi Gelontorkan Rp15 Triliun

JAKARTA - Presiden Jokowi menggelontorkan anggaran kepada Pemerintah Daerah untuk perbaikan jalan daerah. Diakhir periode ini, Presiden Jokowi menganggarkan sekitar Rp15 triliun hingga akhir 2024.

Program tersebut berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan pada tahun 2024 ini, Pemerintah menganggarkan sekitar Rp15 triliun untuk beberapa ruas di seluruh Indonesia.

"Nilainya Rp15 triliun tahun 2024, kita sedang susun prioritasnya," ujar Hedy saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR dikutip Minggu (4/2/2024).

Adapun penyusunan skala prioritas ini tidak dilakukan sendiri oleh Kementerian PUPR, namun juga melibatkan Kementerian PPN/Bappenas yang nantinya akan lahir SKB (Surat Keputusan Bersama) untuk mendanai proyek perbaikan jalan di daerah yang ditetapkan.

"Nanti itu akan berdasarkan SKB antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan PUPR, kita sekarang sedang siapkan, itu untuk tahun 2024 ini sampai akhir Desember," sambung Hedy.