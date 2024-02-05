Erick Thohir Cari Kandidat Komut Pertamina untuk Gantikan Ahok

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dan bergabung dengan tim kampanye. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun memberikan tanggapannya akan hal tersebut.

Erick Thohir menghormati keputusan Ahok yang mundur dari jabatannya sebab akan masuk ke dalam tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3.

“Pak Ahok kontak saya bahwa beliau ingin bergabung ke tim Ganjar-Mahfud. Itu pilihan. Kita, ‘kan, negara demokrasi,” kata Erick ketika ditemui usai acara Memilih Masa Depan di Djakarta Theatre, Jakarta dikutip Antara Senin (5/2/2024).

Erick mengaku masih mencari figur yang akan menggantikan kekosongan posisi dari jabatan yang ditinggalkam Ahok.

“Belum, 'kan, baru kemarin. Nanti kita cari yang baik,” ucap Erick

Melalui unggahan pada akun sosial media pribadinya, Ahok memberitahukan bahwa dirinya secara resmi telah mengundurkan diri. Hal ini dibuktikannya dengan mengunggah foto dirinya bersama dengan surat pengunduran diri dengan logo PT Pertamina pada Jumat (2/2/2024).

"Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," tulis Ahok dalam keterangan fotonya.