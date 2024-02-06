Wall Street Dibuka Anjlok Imbas Pernyataan Bos The Fed

JAKARTA - Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Senin (5/2/2024), menyusul peningkatan imbal hasil (yield) surat utang atau Treasury AS. Ini berlangsung setelah Gubernur Federal Reserve Jerome Powell menyangkal spelukasi pasar terkait penurunan suku bunga dalam jangka dekat.

Dow Jones Industrial Average turun 107,65 poin, atau 0,28%, pada pembukaan menjadi 38.546,77. S&P 500 dibuka lebih rendah sebesar 1,42 poin, atau 0,03%, pada 4,957.19, sedangkan Nasdaq Composite merosot 14,96 poin, atau 0,10%, menjadi 15,613.99 pada bel pembukaan.

BACA JUGA: Wall Street Pekan Depan Dipengaruhi Data Ekonomi AS

Imbal hasil Treasury AS bertenor dua tahun melonjak ke level tertinggi dalam satu bulan, yaitu sebesar 4,4%.

Dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada Minggu, (4/2/2024), Powell mengatakan pihaknya memerlukan lebih banyak bukti yang menunjukkan tren penurunan inflasi. Data ini, terang Powell, diperlukan untuk menjamin pemangkasan suku bunga.

BACA JUGA: Wall Street Rebound Didorong Data Laporan Ketenagakerjaan

Pernyataan Powell memberi kejelasan bahwa The Fed membantah spekulasi pasar terkait penurunan suku bunga dalam waktu dekat, sehingga mengubur mimpi bunga acuan akan dipotong pada Maret depan.