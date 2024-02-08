Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ganjar Siap Kerja Sat Set Wujudkan UMKM Naik Kelas

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |17:14 WIB
Ganjar Siap Kerja Sat Set Wujudkan UMKM Naik Kelas
Ganjar siap bikin UMKM naik kelas (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo siap memberikan pendampingan dan modal bagi usaha menengah kecil mikro (UMKM) untuk naik kelas dan melakukan ekspor ke luar negeri.

Awalnya, Ganjar dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD sering mendengar keluhan - keluhan pelaku UMKM saat berkeliling Indonesia. Para pelaku UMKM mengeluhkan agar usahanya dapat naik kelas.

"Ketika kami bertemu dengan pelaku para UMKM jeritan mereka mirip seperti yang disampaikan, Pak Ganjar apakah UMKM kami bisa naik kelas dan bisa ekspor? Jawabannya adalah bisa," kata Ganjar pada Hajatan Rakyat Banyuwangi, Kamis (8/2/2024).

Ganjar mengatakan bahwa UMKM butuh peningkatan kapasitas, pelatihan, dan juga akses permodalan serta pendampingan. Dirinya pun optimis UMKM Indonesia bisa naik kelas jika hal-hal tersebut terpenuhi.

Ganjar pun mencontohkan saat menjadi Gubenur Jawa Tengah, dirinya berhasil membuat UMKM naik kelas. Hal itu terbukti saat dirinya memberikan pendampingan dan akses modal.

"Dan Alhamdulillah ketika amanah sebagai Gubernur dibuktikan kepada saya di Jawa Tengah UMKMnya sudah eskpor ke Osaka, UMKM nya sudah ekspor ke Belgia, UMKMnya sekarang sudah jualan di Perancis karena kita mendampingi mereka memberikan pendampingan dan akses permodalan," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/455/3184328/umkm-iW4J_large.jpg
Kampus UMKM Kelas Online, Siap Tingkatkan Penjualan di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184096/maman-C0bV_large.png
KUR di Bawah Rp100 Juta Tak Boleh Pakai Agunan, Menteri UMKM Sanksi Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/455/3184092/umkm-elP8_large.jpg
Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Jadi Permanen, Omzet di Bawah Rp500 Juta Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188/umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884/mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180300/alfamart_indomaret_disebut_ganggu_umkm-970X_large.jpg
Kemenko PM Buka Suara soal Indomaret dan Alfamart Ancam UMKM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement