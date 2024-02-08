Ganjar Siap Kerja Sat Set Wujudkan UMKM Naik Kelas

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo siap memberikan pendampingan dan modal bagi usaha menengah kecil mikro (UMKM) untuk naik kelas dan melakukan ekspor ke luar negeri.

Awalnya, Ganjar dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD sering mendengar keluhan - keluhan pelaku UMKM saat berkeliling Indonesia. Para pelaku UMKM mengeluhkan agar usahanya dapat naik kelas.

"Ketika kami bertemu dengan pelaku para UMKM jeritan mereka mirip seperti yang disampaikan, Pak Ganjar apakah UMKM kami bisa naik kelas dan bisa ekspor? Jawabannya adalah bisa," kata Ganjar pada Hajatan Rakyat Banyuwangi, Kamis (8/2/2024).

Ganjar mengatakan bahwa UMKM butuh peningkatan kapasitas, pelatihan, dan juga akses permodalan serta pendampingan. Dirinya pun optimis UMKM Indonesia bisa naik kelas jika hal-hal tersebut terpenuhi.

Ganjar pun mencontohkan saat menjadi Gubenur Jawa Tengah, dirinya berhasil membuat UMKM naik kelas. Hal itu terbukti saat dirinya memberikan pendampingan dan akses modal.

"Dan Alhamdulillah ketika amanah sebagai Gubernur dibuktikan kepada saya di Jawa Tengah UMKMnya sudah eskpor ke Osaka, UMKM nya sudah ekspor ke Belgia, UMKMnya sekarang sudah jualan di Perancis karena kita mendampingi mereka memberikan pendampingan dan akses permodalan," kata Jokowi.