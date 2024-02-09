Tips Terhindar dari Dividen Trap

JAKARTA - Tips terhindar dari jebakan dividen bagi investor pasar modal. Musim dividen 2023 nampaknya akan segera datang seiring dengan laporan keuangan sepanjang tahun 2023 lalu yang bakal dirilis seluruh perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Meski demikian, investor diimbau untuk mewaspadai adanya dividen trap yang merupakan potensi penurunan harga saham usai hari cum date atau hari terakhir pembelian saham untuk mendapatkan dividen.

Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas, Ike Widiawati mengatakan, investor harus mewaspadai penurunan harga saham pasca ex-dividen, utamanya pada perusahaan yang mengalami penurunan kinerja keuangan dan masuk dalam kategori industri yang masih negatif.

“Tapi harus diwaspadai juga ada beberapa saham yang pada saat ex dividen harga sahamnya malah naik,” kata Ike dalam Webinar Market Outlook Sinarmas Sekuritas, dikutip Jumat (9/2/2024).

Adapun, sektor yang direkomendasikan agar terhindar dari dividen trap yakni sektor perbankan. Sektor ini ditopang sentimen positif adanya potensi penurunan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed.

Ike menyebut, adanya kemungkinan penurunan suku bunga The Fed akan membuat Bank Indonesia (BI) ikut menurunkan suku bunga. Sentimen ini membuat sektor perbankan masih dalam fundamental yang baik.