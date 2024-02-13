Rekrutmen Bersama BUMN Dibuka Lagi, Banyak Peluang untuk Generasi Muda

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengumumkan Program Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) untuk memberikan peluang besar bagi generasi muda di Indonesia.

Bersama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), BUMN memberikan kesempatan kepada mereka putra putri bangsa untuk bergabung dengan perusahaan-perusahaan pelat merah di Indonesia.

Program ini merupakan komitmen BUMN dalam mendukung penciptaan lapangan kerja nasional. Program ini juga terbuka untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMA/SMK/sederajat hingga S2. Tidak hanya itu, program ini juga menyediakan kesempatan bagi berbagai jenis status pekerjaan, baik organik/PKWTT maupun kontrak/PKWT.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, tidak hanya induk atau holding BUMN yang bergabung dalam RBB tahun ini, melainkan juga anak perusahaan, cucu perusahaan dan perusahaan afiliasi BUMN.

"Harapan saya, dengan scope penerimaan yang lebih besar, RBB dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik dan menciptakan talenta unggul bagi bangsabangsa,"ujarnya.

Ketua Umum FHCI, Alexandra Askandar, mengapresiasi amanah yang diberikan oleh Kementerian BUMN kepada FHCI untuk kembali menyelenggarakan kembali RBB 2024.