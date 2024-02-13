Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Usulan Formasi CPNS 2024 Diperpanjang hingga Selesai Pemilu

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |20:58 WIB
Usulan Formasi CPNS 2024 Diperpanjang hingga Selesai Pemilu
Usulan Formasi CPNS 2024 Diperpanjang. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunggu usulan peta jabatan dan informasi jabatan melalui Sistem Informasi ASN (SIASN) dari instansi pusat dan daerah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, batas usulan formasi yang seharusnya 31 Januari lalu, kini diperpanjang hingga 16 Februari atau pasca Pemilu 14 Februari.

Menteri Anas menjelaskan, penyampaian usulan peta jabatan dan informasi jabatan melalui SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN bertujuan untuk mengetahui jumlah dan jenis jabatan sesuai skala prioritas yang dibutuhkan organisasi. Data tersebut didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja setiap organisasi, serta berisi kualifikasi pendidikan, syarat jabatan, dan lain sebagainya.

“Saat ini kami sedang melakukan validasi usulan kebutuhan CASN yang sudah disampaikan instansi pusat dan daerah ke dalam e-formasi,” kata Menteri Anas dalam keterangan resminya, Selasa (13/2/2024).

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah mengumumkan proyeksi kebutuhan ASN secara nasional pada tahun 2024 sebesar 2.302.543. Kebutuhan itu terdiri dari 690.822 calon pegawai negeri sipil (CPNS), 1.605.694 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta 6.027 usulan sekolah kedinasan.

Arah kebijakan rekrutmen ASN 2024 diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pada pelayanan dasar, yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan. Fokus lainnya ada pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN sesuai mandat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN.

