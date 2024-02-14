Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Market Bursa Saham Belum Tahu Arah dari Pasangan Capres-Cawapres

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |13:09 WIB
<i>Market</i> Bursa Saham Belum Tahu Arah dari Pasangan Capres-Cawapres
Sentimen Pemilu terhadap Pergerakan IHSG 2024. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung melemah kemarin. Hal ini seakan mengantisipasi hasil Pilpres yang dilakukan hari ini.

Investment Consultant PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, Reza Priyambada mengatakan, masih adanya sejumlah sentimen berita positif dari para emiten hingga market global sebelumnya yang cenderung berada di zona hijaunya, harusnya IHSG tidak melemah.

"Pelemahan ini tampaknya mengantisipasi hasil Pilpres. Saat ini, jujur market belum terlihat akan ke arah mana dari pasangan capres-cawapres," kata Reza, Selasa (13/2/2024).

Menurut Reza, kondisi berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya dimana yang bertanding hanya 2 paslon dan market jelas arahnya lebih pro ke paslon Jokowi.

Pemilu kali ini menghadirkan 3 paslon yang masing-masing menawarkan program-program kerja yang bertujuan membawa Indonesia lebih maju demi mewujudkan visi Indonesia Emas.

Di sisi lain, dukungan yang diberikan ke tiga paslon tersebut terpecah. Bisa dikatakan tidak ada yang terlalu dominan.

"Simpelnya yang mau saya katakan, siapa sih pengusaha yang mendukung mereka. Misal, di kubu paslon 1 ada Timnya Surya Paloh, begitupun di kubu paslon 2 dan 3, ada beberapa emiten juga di ketiga pasangan tersebut," jelas Reza.

Kemudian, lanjut Reza, emiten-emiten yang berhubungan dengan para paslon tersebut tentunya dapat terimbas positif secara sentimen jika paslon yang diusungnya memenangi Pemilu nanti.

Untuk saham-saham ini bisa dicek di masing-masing pendukung para paslon seperti INDY, VKTR, BRMS, PMMP, MNCN.

Adapun secara umum bagaimana kondisi market pasca Pemilu, dari hasil riset Tim Reliance Sekuritas bahwa kondisi market bisa cenderung positif karena dianggap yang memenangi Pilpres merupakan pasangan pilihan market secara mayoritas.

