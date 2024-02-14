Usai Nyoblos, Menko Airlangga Harap Pemilu 2024 Berjalan Aman hingga Tertib

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan tertib.

“Tentu harapannya pemilu berjalan aman, damai, tertib dan perhitungan nanti diharapkan berjalan lancar dan pemilu berlangsung secara jujur dan adil,” kata Airlangga usai mencoblos di TPS 005 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).

Menurut Airlangga, saat ini adalah momen kerja-kerja politik dan bukti untuk menunjukkan Indonesia salah satu negara demokrasi terbesar.

“Ini menunjukkan kepada dunia, Indonesia negara besar, Indonesia negara demokrasi salah satu terbesar, dan dalam perayaan demokrasinya berjalan dengan tertib,” jelas Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar.

Airlangga juga berpesan, jika ada perbedaan, itu suatu hal yang biasa dan bisa diselesaikan dengan mekanisme pemilihan ini.

Kabarnya Airlangga akan ikut memantau perhitungan suara di antara dua tempat, yaitu Djakarta Theater dan Istora Senayan.

