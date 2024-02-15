Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ratu Tambang Gina Rinehart Jadi Orang Paling Kaya di Australia, Punya Harta Rp471 Triliun

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |18:27 WIB
Ratu Tambang Gina Rinehart Jadi Orang Paling Kaya di Australia, Punya Harta Rp471 Triliun
Gina Rinehart orang terkaya di Australia (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA – Ratu tambang Gina Rinehart masih menjadi orang paling kaya di Australia. Gina mendapatkan kekayaan dari bijih besi, yang merupakan andalan ekspor.

Melansir Forbes, Kamis (15/2/2024), Gina Rinehart memiliki harta kekayaan senilai USD30,2 miliar. Jika dirupiahkan harta Gina Rinehart mencapai Rp471,1 triliun (kurs Rp15.600 per USD).

perempuan terkaya Gina Rinehart membangun kekayaannya dari bijih besi. Gina merupakan putri penjelajah bijih besi Lang Hancock.

Gina Rinehart membangun kembali perusahaan mendiang ayahnya yang mengalami kesulitan keuangan, Hancock Prospecting, dan menjadi ketua eksekutif pada tahun 1992. Aset terbesar Hancock adalah proyek pertambangan Roy Hill, yang mulai dikirim ke Asia pada tahun 2015.

Dia telah melunasi utang sebesar USD7,2 miliar yang diambil untuk proyek ini. Gina Rinehart telah melakukan investasi besar pada mineral tanah jarang dan sektor gas. Dia juga merupakan produsen sapi terbesar kedua di Australia, dengan portofolio properti di seluruh negeri.

Pada bulan Desember 2023, Hancock Prospecting dan perusahaan mineral Chili SQM mengajukan tawaran bersama senilai USD1,1 miliar untuk mengakuisisi perusahaan litium Azure Minerals di Australia barat.

Halaman:
1 2
