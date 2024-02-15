Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Berapa Gaji Sales Promotion Girl di IIMS 2024?

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |21:38 WIB
Berapa Gaji Sales Promotion Girl di IIMS 2024?
Berapa Gaji SPG di IIMS 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA – Pada gelaran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 menampilkan produk kendaraan terbaru hingga para wanita cantik sales promotion girl (SPG) yang siap menyapa pengunjung dengan ramah.

Lantas berapa gaji SPG pada gelaran IIIMS 2024?

Gaji SPG ini dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti lokasi kerja, jenis produk yang dipromosikan, pengalaman, dan perusahaan tempat mereka bekerja.

Menurut salah satu SPG bernama Elysia gaji yang dia peroleh sebesar Rp1,5 juta. Dari jumlah tersebut, Rp1 juta merupakan gaji bersih dan 500 ribu rupiah merupakan tunjangan.

“Gaji tersebut akan diterima setelah acara tersebut selesai yang berlangsung selama 11 hari,” katanya kepada Okezone di JIEXPO Kemayoran, Kamis (15/2/2024).

