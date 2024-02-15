Adu Kekayaan Komeng vs Jihan Fahira, Saingan di DPD Dapil Jawa Barat

JAKARTA - Adu kekayaan Komeng vs Jihan Fahira, saingan di DPD Dapil Jawa Barat. Komeng dan Jihan Fahira menjadi topik perbincangan hangat saat ini. Pasalnya, keduanya diketahui mencalonkan diri sebagai DPD Dapil Jawa Barat.

Komeng sendiri dikenal sebagai seorang komedian kawakan. Sedangkan Jihan Fahira adalah seorang aktris dan model yang menikah dengan aktor yang juga terjun ke dunia politik, Primus Yustisio.

Adu kekayaan Komeng vs Jihan Fahira, saingan di DPD Dapil Jawa Barat. Berdasarkan penelusuran Okezone, Kamis (15/2/2024), berikut sumber kekayaan Komeng dan Jihan Fahira.

Komeng dikenal memiliki harta yang cukup berlimpah dari profesinya sebagai komedian. Saat ini, dia diketahui memiliki dua rumah mewah yang digunakan untuk istri dan kedua anaknya.

Pada 2022, Komeng menjadi pelawak yang memiliki harta kekayaan terbanyak sebesar Rp20 miliar. Pada saat itu, masyarakat mengenal Komeng sebagai pelawak dengan lawakan yang khas dan suara yang unik.