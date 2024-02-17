IHSG Sepekan Meroket 1,39% ke Level 7.335

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat perubahan yang signifikan selama periode 12 sampai 16 Februari 2024. Data BEI mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan meroket 1,39% ke level 7.335,545 dari 7.235,152 pada penutupan pekan lalu.

Rata-rata nilai transaksi harian saham juga melesat sebesar 37,79%, menjadi Rp13,82 triliun dari Rp10,03 triliun pada sepekan yang lalu.

Kenaikan juga diikuti oleh rata-rata frekuensi transaksi harian saham sebesar 25,37% menjadi 1.294.615 kali transaksi dari 1.032.639 kali transaksi pada sepekan lalu.

Berbeda dari yang lain, volume transaksi harian saham anjlok sebesar 16,22% menjadi 17,72 miliar lembar saham, dari 21,15 miliar lembar saham.

Semakin banyak saham yang tercatat secara otomatis mengerek market cap bursa. Kapitalisasi pasar sepekan naik 1,06%, menjadi Rp11.603,01 triliun dari Rp11.481,43 triliun pada sepekan sebelumnya.

Selama empat hari perdagangan, nilai transaksi-bersih investor asing mencapai Rp7,67 triliun. Ini menambah akumulasi net-buy mereka sebanyak Rp20,05 triliun sepanjang tahn 2024.