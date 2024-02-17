Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Fakta Bansos Beras 10 Kg Dicairkan Lagi, Kuras APBN hingga Rp476 Triliun

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |05:34 WIB
10 Fakta Bansos Beras 10 Kg Dicairkan Lagi, Kuras APBN hingga Rp476 Triliun
Bansos beras cair. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah akan pastikan bantuan sosial (Bansos) beras bulog 10kg akan kembali dicairkan setelah Pemilihan Umum (Pemilu). Sebelumnya, bansos beras dihentikan sementara hingga hari pemungutan suara, kini bantuan tersebut akan mulai disalurkan kembali.

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog itu pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati penyelenggaraan pemilu. Hal ini dilakukan sebagai penegasan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan.

Berdasarkan catatan Okezone, Sabtu, (17/2/2024), berikut fakta Bansos beras 10kg dicairkan lagi:

1. Daftar Bansos yang Cair

Beberapa bansos yang akan cair pada Februari 2024 meliputi, bansos PKH dan Kartu Sembako, bansos beras 10 kg, dan BLT Rp200.000.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
