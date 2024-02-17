Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Harga Beras Terus Naik hingga Bulan Puasa, Ini Penyebabnya

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |07:46 WIB
5 Fakta Harga Beras Terus Naik hingga Bulan Puasa, Ini Penyebabnya
Beras Langka dan Mahal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa terjadi lonjakan harga beras menjelang Bulan Suci Ramadhan 2024. Faktor-faktor baik dari dalam negeri maupun luar negeri berkontribusi terhadap kenaikan harga tersebut.

Menurut Arief, salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan harga beras menjelang bulan puasa adalah kenaikan harga beras dunia. Saat ini, harga beras dunia telah melonjak menjadi USD670 per ton, sedangkan sebelumnya hanya sekitar USD460 per ton.

Sentimen tersebut praktis membuat harga beras diprediksi bakal melonjak jelang Puasa, mengingat Indonesia juga mendatangkan beras impor.

Berikut Okezone merangkum 5 fakta tentang harga beras terus naik sampai bulan puasa, ini penyebabnya, Sabtu (17/2/2024).

1. Harga Beras Naik Bukan Hanya di Indonesia

"Harga pangan (mahal) ini bukan cuma di Indonesia, di dunia ini semua harga sedang naik, karena biaya produksi juga sedang naik, kalau dahulu beras impor harganya USD460 per metrik ton, hari ini USD670," ujar Arief saat ditemui MNC Portal di Pasar Induk Cipinang.

Halaman:
1 2
