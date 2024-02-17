Banyak Promo Kartu Kredit MNC Bank Bikin Ketagihan

JAKARTA - MNC Bank memberikan banyak promo bagi para pengguna. Promo yang disediakan, mulai dari program diskon hingga cashback yang tentunya dapat menghemat pengeluaran untuk berbagai macam kebutuhan, seperti belanja, makan, dan traveling.

“Jika digunakan dengan bijak, Kartu Kredit MNC Bank memang memberikan keuntungan maksimal yang tentunya dapat menghemat pengeluaran kita dalam berbelanja. Selain itu, menggunakan kartu kredit juga dapat membantu membangun credit history yang baik. Credit history yang baik sangat penting bagi pengguna kartu kredit yang ingin mengajukan pinjaman di masa depan," ucap Wakil Presiden Direktur MNC Bank, Denny Setiawan Hanubrata, Sabtu (17/2/2024).

Buat kamu yang penasaran, MNC Bank sebagai salah satu bank yang terus memanjakan nasabahnya, menyediakan berbagai promo kartu kredit yang dapat dimanfaatkan untuk setiap kesempatan. Berikut daftar promo MNC Bank:

1. Promo Blibli

Pakai Kartu Kredit Motion MNC Bank (berlogo Mastercard®️), nikmati:

• Diskon Rp20.000 khusus berlaku untuk pengguna baru yang menggunakan fitur pembayaran rutin.

• Diskon hingga Rp150.000 berlaku untuk fitur pembayaran rutin selama 3 kali berturut-turut dengan transaksi minimum Rp300.000 per cycle pembayaran.

• Promo berlaku untuk fitur pembayaran rutin (pasca bayar) untuk Tagihan Air, Tagihan Listrik PLN, BPJS Kesehatan, Telepon & IndiHome, Tagihan TV Kabel & Internet, Tagihan Gas, Biaya IPL, Pulsa Pascabayar, dan Angsuran Kredit pada situs/aplikasi Blibli sampai dengan 31 Maret 2024.

BACA JUGA:

2. Promo Cicilan 0% Beli Produk Samsung

Beli produk Samsung tipe apapun, dapatkan promo cicilan 0 persen dengan transaksi minimal Rp1 juta menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Pembelian produk Samsung dengan promo tersebut dapat dilakukan di outlet PT Mitra Hub Indonesia yakni Samsung Multi Experience Store (SMS), Samsung Experience Store (SES) dan Samsung Premium Store (SPS). Periode promo sampai 31 Desember 2024, yuk buruan!