HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Harapan Pengusaha dan Pedagang Soal Presiden Terpilih

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |05:07 WIB
4 Fakta Harapan Pengusaha dan Pedagang Soal Presiden Terpilih
Harapan pengusaha ke presiden terpilih (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden serta legislatif telah berlangsung pada 14 Februari 2024. Terdapat sebuah pesan atau harapan dari sejumlah pengusaha kepada calon pemimpin yang terpilih nanti.

Selain memilih pemimpin negara, namun para pengusaha juga ingin memiliki pemimpin yang dapat membawa kebijakan ke depan di berbagai sektor. Salah satunya sektor bisnis.

Hal yang Utama untuk kemajuan dunia usaha, aspirasi yang didengar, kebijakan yang menguntungkan semua pihak, dan membawa Indonesia lebih maju.

Berdasarkan Penelusuran Okezone, Minggu (18/2/2024), terdapat 4 Fakta Harapan Pengusaha dan Pedagang Soal Presiden Terpilih sebagai berikut

1. Meningkatkan kepastian dalam berusaha

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap, pemimpin Indonesia yang terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mampu meningkatkan kepastian dalam berusaha.

"Harapan kami, siapa pun yang secara definitif akan menjadi pemimpin bangsa, ada peningkatan kepastian berusaha melalui konsistensi implementasi kebijakan ekonomi," ujar Shinta dikutip Antara, Minggu (18/2/2024).

2. Minim politisasi kebijakan ekonomi

Shinta berharap, masa transisi pemerintahan pada waktu mendatang juga dapat dilakukan secara mulus serta minim politisasi kebijakan ekonomi. pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dibandingkan kandidat lain.

Halaman:
1 2
