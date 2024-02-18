Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Akses Proyek ke Stasiun Kereta Cepat Halim Ditutup Permanen Hari Ini

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |10:02 WIB
Akses Proyek ke Stasiun Kereta Cepat Halim Ditutup Permanen Hari Ini
Akses Proyek ke Stasiun Halim Kereta Cepat Ditutup. (Foto; Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Akses proyek menuju stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim yang berada di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 00+850 A secara permanen ditutup hari ini.

"Akses ini sebelumnya dimanfaatkan khusus kendaraan dan pekerja proyek selama masa pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau yang saat ini dikenal dengan nama Whoosh," ujar Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Widiyatmiko Nursejati, dikutip dari Antara, Minggu (18/2/2024).

Kereta cepat Whoosh telah resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 dan dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Stasiun Halim menjadi stasiun keberangkatan awal menuju stasiun akhir di Tegal luar, Jawa Barat.

Oleh karena itu, melalui koordinasi bersama PT KCIC dan Kepolisian, akses masuk proyek di KM 0+850 Ruas Tol Jakarta-Cikampek harus ditutup dikarenakan masa pembangunan sudah selesai dan dikembalikan seperti semula demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol.

Jasa Marga bersama PT KCIC dan Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan akses baru menuju Stasiun Kereta Cepat Halim, tepatnya di KM 1+842 Ruas Tol Jakarta-Cikampek.

