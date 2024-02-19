Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sandiaga Uno Ungkap 2 Keluhan Utama Masyarakat, Apa Itu?

Cahyat Supriatna , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |15:33 WIB
Sandiaga Uno Ungkap 2 Keluhan Utama Masyarakat, Apa Itu?
Sandiaga Uno Dorong Kerja Mudah dan Harga Pangan Murah. (Foto: Okezone.com/Kemenpar)
JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mengungkapkan visi untuk ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Sandiaga lebih memilih mengedepankan penciptaan lapangan kerja hingga harga bahan pokok yang terjangkau.

Menurutnya, hal tersebut menjadi fokus dalam visi ekonomi untuk menjawab keluhan masyarakat.

“Kerja mudah dan harga murah menjadi isu utama yang disampaikan masyarakat di lebih daru 2.000 titik kunjungannya ke pelosok Nusantara,” kata Sandi saat saat hadir di Sandiaga Uno Economic Vision for Indonesia, Job Creation and Affordability for All di School of Goverment and Public Policy, di Hambalang, Kabulaten Bogor, Jawa Barat, Senin (19/2/2024).

Dengan ekonomi yang fokus kepada ekonomi hijau, di mana ekonomi ini adalah memberdayakan UMKM lewat kewirausahaan, maka akan mampu mencapai pertumbuhan yang dibutuhkan.

Dirinya juga mendorong generasi muda untuk berinovasi dalam menciptakan produk-produk kreatif. Sebab hal tersebut dapat menciptakan banyak lapangan kerja ke depannya.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
