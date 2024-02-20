Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Jadwal Pencairan BLT Pekerja Rp600.000, Cek Rekening!

Meliana Tesa , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |03:10 WIB
Ini Jadwal Pencairan BLT Pekerja Rp600.000, Cek Rekening!
BLT Pekerja kapan cair. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) pekerja sebesar Rp600.000 akan segera disalurkan kembali, pada Maret 2024 mendatang. BLT ini dikhususkan untuk buruh rokok yang telah melalui proses verifikasi data penerima.

Dengan besaran tersebut, BLT ini merupakan rapelan untuk periode bulan Januari dan Februari 2024, yang sebelumnya mencapai Rp300.000.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Agustinus Agung Karyanto, menjelaskan bahwa penyaluran BLT ini merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dengan alokasi anggaran mencapai Rp39,44 miliar.

"Rencananya, penyerahan BLT bulan Maret 2024 itu untuk periode bulan Januari dan Februari 2024," ujarnya.

Jumlah penerima buruh rokok sesuai data sebelumnya mencapai 65.149 pekerja rokok yang ber-KTP Kudus.

Telusuri berita finance lainnya
