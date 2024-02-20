Bermodal KTP, Warga Berebutan Paket Sembako Rp100 Ribu

MALANG - Ratusan warga Kota Malang berebut sembako bahan pangan untuk mengendalikan inflasi. Warga cukup membeli dengan harga Rp100 ribu untuk kebutuhan pangan seperti beras lima kilogram, gula, bawang merah, dan bawah putih masingmasing satu kilogram, serta minyak goreng satu liter.

Murahnya harga yang dijual pada kebutuhan pangan itu membuat para warga Kota Malang, yang didominasi oleh emak-emak rela antri sejak Selasa pagi (20/2/2024). Para warga se-Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ini terlihat antri di bawah terik sinar matahari pagi sejak pukul 07.00 WIB, meski pasar murah baru dibuka pukul 08.30 WIB.

Warga yang antri diminta untuk menunjukkan kupon yang telah dibagikan oleh pihak kelurahan dan membawa fotokopi KTP. Kemudian mereka terlebih dahulu didata sebelum akhirnya menyerahkan uang Rp 100 ribu, yang ditukarkan dengan lima item komoditas pangan.

Yanti, seorang warga Merjosari menyatakan, bersyukur sekali ada program pasar murah kebutuhan pangan pokok yang diadakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Menurutnya, harga Rp100 ribu dengan mendapatkan lima bahan pangan sangat murah, dibanding harga di pasaran saat ini.

"Makanya begitu dapat informasi ini dari Pak RT saya langsung ke sini. Terbantu sekali, sekarang apa-apa mahal," ucap Yanti, sambil membawa anaknya yang masih kecil.