Cek Daftar Penerima BLT Bansos di cekbansos.kemensos.go.id, Begini Caranya

JAKARTA - Cek daftar penerima BLT Bansos di cekbansos.kemensos.go.id. Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengantisipasi dampak El Nino.

BLT adalah program bantuan pemerintah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat tidak mampu.

Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat yang sudah terdaftar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terus memproses pencairan dana BLT tersebut. Serta bantuan serupa akan diberikan hingga tiga bulan pertama tahun depan dengan jumlah 10 kilogram beras tiap bulannya.

Cek daftar penerima BLT Bansos di cekbansos.kemensos.go.id. Agar dapat mengambil bansos tersebut harus menggunakan data kependudukan seperti KTP.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Senin (19/2/2024), berikut ini KTP yang berhak terima bansos pengganti El Nino Rp600 ribu.:

1. Masyarakat yang tergolong miskin

2. Masyarakat yang tergolong rentan miskin

3. Bukan ASN, baik PNS maupun PPPK.