Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Daftar Penerima BLT Bansos di cekbansos.kemensos.go.id, Begini Caranya

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |22:06 WIB
Cek Daftar Penerima BLT Bansos di cekbansos.kemensos.go.id, Begini Caranya
Cek Daftar Penerima BLT Bansos di cekbansos.kemensos.go.id. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Cek daftar penerima BLT Bansos di cekbansos.kemensos.go.id. Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengantisipasi dampak El Nino.

BLT adalah program bantuan pemerintah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat tidak mampu.

Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat yang sudah terdaftar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terus memproses pencairan dana BLT tersebut. Serta bantuan serupa akan diberikan hingga tiga bulan pertama tahun depan dengan jumlah 10 kilogram beras tiap bulannya.

Cek daftar penerima BLT Bansos di cekbansos.kemensos.go.id. Agar dapat mengambil bansos tersebut harus menggunakan data kependudukan seperti KTP.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Senin (19/2/2024), berikut ini KTP yang berhak terima bansos pengganti El Nino Rp600 ribu.:

1. Masyarakat yang tergolong miskin

2. Masyarakat yang tergolong rentan miskin

3. Bukan ASN, baik PNS maupun PPPK.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bansos blt bansos BLT Cair Cara BLT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187123/blt_kesra-OiyX_large.png
Ini Batas Akhir Pencairan BLT Kesra Rp 900.000, Cek Aturan Terbarunya di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186801/bansos-9gw8_large.png
Daftar Bansos Cair di Desember 2025, Ada BLT Kesra Rp900.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/622/3186790/blt-Cf30_large.jpg
Cara Cek Penerima Bansos BLT Kesra Rp900.000 Pakai HP, Cair Lagi di Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/622/3186512/blt-7su6_large.jpg
Cek Bansos BLT Kesra Rp900.000 yang Cair di November-Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/622/3186379/blt-LvsP_large.jpg
Tips Lolos Verifikasi Bansos BLT Kesra Rp900.000, Cair Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186113/blt-tlUV_large.jpg
Ini Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos, Jangan Lupa Bawa KTP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement