Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir dengan Pemilu 2024

JAKARTA - Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa banyak pelaku bisnis khawatir dan menunggu hasil pemilu 2024. Hal itu diungkapkan dalam menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024 di The St. Regis Jakarta, Kota Jakarta Selatan.

"Saya tahu, bahwa banyak para pelaku bisnis yang kemarin masih menunggu pemilu. Wait and see. Karena agak khawatir dengan politik yang memanas menjelang pelaksanaan pemilu. Tetapi sekarang Alhamdulillah pemilu berjalan dengan lancar, masyarakat berbondong-bondong ke TPS dengan riang gembira," kata Jokowi dalam sambutannya pada Pertemuan industri Jasa Keuangan Tahun 2024, di The St. Regist Jakarta, dikutip Rabu (21/2/2024).

Jokowi berharap arus modal masuk serta investasi dapat berbondong-bondong masuk dan meningkat usai Pemilu. Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa geopolitik global masih dalam kondisi kurang baik dan kondusif. Sebab masih adanya perang yang terjadi yakni di Ukraina dan Gaza.