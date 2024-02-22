Dana BLT Rp900 Ribu hingga Rp3 Juta Bakal Cair Februari 2024, Cek di Sini Jadwal Penyalurannya

JAKARTA - Dana BLT Rp900 ribu hingga Rp3 juta bakal cair Februari 2024, cek di sini jadwal penyalurannya. Salah satunya mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) tidak didapatkan oleh semua masyarakat, hanya masyarakat terdaftar yang berhak menerimanya.

PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga golongan tidak mampu.

Untuk itu ada dana BLT Rp900 ribu hingga Rp3 juta bakal cair Februari 2024, cek di sini jadwal penyalurannya akan dilakukan pada Januari hingga MAret 2024.

Besaran BLT ini adalah Rp 200 ribu per orang per bulan, sehingga totalnya menjadi Rp 600 ribu per KPM per triwulan.

Penyaluran BLT ini akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Lalu ada bantuan PKH yang diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga ibu hamil, anak usia 0-6 tahun, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.

Besaran PKH bervariasi sesuai kategori penerima, mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 3 juta per tahun.