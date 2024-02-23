Wall Street Ditutup Melonjak ke Rekor Penutupan Tertinggi

JAKARTA - Wall Street dengan indeks S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average keduanya melonjak ke rekor penutupan tertinggi pada perdagangan Kamis (22/2/2024) waktu setempat. Hal ini didukung oleh investor yang menumpuk saham-saham pertumbuhan dan teknologi sehari setelah kecerdasan buatan menggambarkan pendapatan dan prospek Nvidia yang luar biasa.

Mengutip Reuters, S&P 500 (.SPX), berakhir pada rekor tertinggi, memperoleh 105,23 poin, atau 2,11%, menjadi 5.087,03, begitu pula Dow Jones Industrials (.DJI), yang ditutup pada 39.069,11 setelahnya naik 456,87 poin atau 1,18%. Ini adalah pertama kalinya Dow Jones berakhir di atas 39.000 poin.

Sedangkan Nasdaq Composite (.IXIC) menambahkan 460,75 poin, atau 2,96%, menjadi 16.041,62.

Untuk S&P 500 (.SPX), benchmark ini juga merupakan kenaikan harian terbesar dalam 13 bulan. Nasdaq Composite mencatatkan kenaikan sesi tunggal terbesarnya dalam satu tahun dan baru saja gagal memecahkan rekor penyelesaian.

Investor dengan penuh semangat membeli saham karena saham Nvidia melonjak 16,4% setelah perancang chip tersebut memperkirakan lonjakan pendapatan kuartal pertama sekitar tiga kali lipat karena permintaan yang kuat untuk chip AI-nya dan mengalahkan ekspektasi pendapatan kuartal keempat.