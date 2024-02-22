Wall Street Ditutup Beragam Dipengaruhi Laporan Pendapatan Nvidia

JAKARTA - Wall Street dengan indeks S&P 500 dan Dow Jones industrials menambah kenaikan kecil pada perdagangan Rabu (21/2/2024) waktu setempat, sementara Nasdaq ditutup lebih rendah untuk sesi ketiga berturut-turut. Hal itu karena investor menunggu rilis pendapatan Nvidia yang dapat menentukan momentum jangka pendek untuk ekuitas.

Mengutip Reuters, S&P 500 naik 0,13% mengakhiri sesi pada 4.981,80 poin, Nasdaq turun 0,32% menjadi 15.580,87 poin, sedangkan Dow Jones Industrial Average naik 0,13% menjadi 38.612,24 poin.

Setelah penutupan, saham Nvidia melonjak 6% setelah memperkirakan pendapatan fiskal kuartal pertama di atas perkiraan karena kuatnya permintaan untuk chipnya yang mendominasi pasar kecerdasan buatan (AI).

Selama sesi tersebut, Nvidia (NVDA.O) sahamnya turun 2,85%, menambah penurunan hari sebelumnya lebih dari 4% untuk perancang chip tersebut.

Saham Nvidia telah melonjak hampir 40% tahun ini, menjadikannya peraih keuntungan terbesar di S&P 500 setelah melonjak hampir 240% pada tahun 2023. Analis telah memperingatkan bahwa valuasinya yang tinggi dapat membuat saham rentan terhadap kemunduran tajam jika perusahaan memberikan sesuatu. singkatnya laporan ledakan.