Disimak Ya! Cara Cek Saldo BPNT, PKH hingga BLT Mitigasi 2024

JAKARTA - Pemerintah telah memberikan bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Terdapat juga cara untuk mengecek saldo bagi masyarakat penerima bantuan tersebut.

Untuk diketahui, penerima bantuan tersebut disesuaikan dengan jenis program bantuan sosial yang ada dengan metode dan persyaratan yang telah diberikan oleh pemerintah berdasarkan jenis program bansos tersebut.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Jumat (23/2/2024), Begini cara cek saldo BPNT, PKH dan BLT Mitigasi 2024 jika melalui laman resmi Bansos Kemensos sebagai berikut

- Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos https://cekbansos.kemensos.go.id/ lalu masukan wilayah Penerima Manfaat dengan pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

- Kemudian, Masukkan nama penerima sesuai KTP terdaftar dan kode captcha yang tertera.

- Setelah beberapa saat, rincian informasi saldo akan muncul di layar.