HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Link dan Cara Cek Bansos Beras 10 Kg

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |06:05 WIB
Berikut Link dan Cara Cek Bansos Beras 10 Kg
Bansos beras cair. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut bahwa bantuan sosial (bansos) beras 10 kg akan disalurkan hingga Juni 2024. Penyaluran bansos tersebut dilakukan sesuai dengan arahan presiden.

Namun, hal itu menimbulkan pertanyaan dari masyarakat tentang bagaimana cara mengetahui siapa saja penerima bansos.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Jumat (23/2/2024), terdapat cara cek nama penerima bansos beras 10kg hingga Juni 2024 sebagai berikut

Masyarakat dapat membuka laman atau situs cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian, pilih provinsi, kabupaten/kota, dan desa yang sesuai dengan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki.

Kemudian masukkan data informasi pribadi, seperti nama lengkap hingga kode captcha. Terakhir, klik tombol “Cari Data” untuk melihat apakah nama yang dicari termasuk ke dalam penerima bansos tersebut atau tidak.

