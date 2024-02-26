Pantauan Harga Beras di Pasar Induk Cipinang dalam Sepekan

JAKARTA - Pasar beras di Indonesia terus mengalami tekanan harga yang signifikan. Presiden Jokowi pun mengakui bahwa saat ini harga beras mengalami kenaikan secara luas di seluruh negara karena produksi yang berkurang.

Hal ini tercermin pada harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) mengalami peningkatan. Mengutip data terbaru dari PT Food Station Tjipinang Jaya, per hari Minggu, 25 Februari 2024, harga beras Cianjur Kepala per 24 Februari mencapai Rp19.657 yang merupakan harga tertinggi pada Februari 2024.

Dibandingkan dengan 18 Februari 2024, harga beras Cianjur Kepala saat itu berada di level Rp19.100 per kg. Dengan kata lain, harga beras Cianjur Kepala telah mengalami kenaikan Rp557 per kg.

Senada, harga beras Cianjur Slyp pada 24 Februari 2024 juga mencapai level tertingginya yakni Rp17.511. Harga ini mengalami kenaikan Rp167 dibandingkan dengan harga pada 18 Februari 2024 yakni Rp17.344 per kg.

Kemudian harga beras setra ramos pada 24 Februari 2024 juga tercatat Rp16.429 per kg atau mengalami kenaikan Rp258 dari harga pada 19 Februari 2024 yakni Rp16.171 per kg.

Selanjutnya, harga beras saigon pada 24 Februari 2024 sebesar Rp15.540 atau naik Rp70 dibandingkan harga pada 18 Februari 2024 yakni Rp15.470 per kg.