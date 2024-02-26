Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bendungan Pertama di Sulawesi Barat Dibangun, Anggaran Rp1,02 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |09:37 WIB
Bendungan Pertama di Sulawesi Barat Dibangun, Anggaran Rp1,02 Triliun
Bendungan pertama di Sulawesi Barat dibangun (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian PUPR membangun Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Pembangunan bendungan ini sekaligus yang pertama dilakukan di Sulbar sejak Indonesia merdeka.

"Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya, Minggu (25/2/2024).

Bendungan Budong-Budong dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan kapasitas tampungan 65,18 juta m3 dalam rangka pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi (DI) seluas 3.577 hektar.

Kepala BWS Sulawesi III Kementerian PUPR Dedi Yudha Lesmana mengatakan, kontrak konstruksi pembangunan Bendungan Budong-Budong telah dimulai sejak 8 Desember 2020. Sedangkan pekerjaan konstruksi bendungan dimulai September 2023. "Pembangunan bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masih dalam tahap penyelesaian konstruksi dengan progres fisik 27%," ujarnya.

Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor PT. Abipraya-Bumi Karsa, KSO dan Konsultan Supervisi PT. Indra Karya - PT. Tuah Agung Anugrah - PT. Ciriajasa E.C, KSO dengan biaya sebesar Rp1,02 triliun

Bendungan Budong-Budong juga memiliki potensi manfaat air baku sebesar 410 liter/detik. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah yang tengah berkembang diperkirakan akan banyak kegiatan pembangunan baik di bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri yang membutuhkan air baku dari sumber air bendungan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172826/bendungan-eI9Q_large.jpg
Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Dipercepat, Progres 89,2%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/470/3156043/bendungan-Z5cA_large.jpg
Penampakan Bendungan Budong-Budong demi Atasi Kekeringan dan Perkuat Ketahanan Pangan, Bisa Hasilkan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151061/waduk_cirata-n8ro_large.jpg
4 Fakta Ikan dari Waduk Cirata Tidak Layak Makan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150358/waduk_cirata-PNY5_large.jpg
Ikan Waduk Cirata Mengandung Merkuri Tinggi, Menteri KKP: Tidak Layak Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/470/3144360/bendungan-6i4X_large.jpg
Penampakan Bendungan Tamblang Bali Hampir Rp1 Triliun, Bisa Hasilkan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/470/3131605/bendungan-rKVL_large.jpg
Jadi Sumber Air Baku dan Ketahanan Pangan, Pembangunan Bendungan Jragung Ditargetkan Rampung Tahun Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement