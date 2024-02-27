Advertisement
HOT ISSUE

Jalan Tol Kediri-Tulungagung Dibangun Pakai Uang Gudang Garam, Nilai Investasi Rp9,9 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |17:26 WIB
Pembangunan jalan tol tulungagung-kediri (Foto: PUPR)
Pembangunan jalan tol tulungagung-kediri (Foto: PUPR)
JAKARTA - Kementerian PUPR bersama dengan PT Gudang Garam (Tbk) segera membangun Jalan Tol Kediri – Tulungagung sepanjang 44,17 km. Pembangunan jalan tol ini merupakan salah satu proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha (unsolicited).

"Terima kasih kepada PT Gudang Garam (Tbk) yang telah merencanakan pembangunan jalan tol Kediri – Tulungagung. Ini adalah keputusan bisnis yang sangat strategis karena akan menghubungkan Tol Trans Jawa yang telah beroperasi dengan Jalur Pansela (Pantai Selatan)," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya, Selasa (27/2/2024).

Menurut Menteri Basuki, pembangunan jalan tol Kediri – Tulungagung akan memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Terlebih, jalan tol Kediri – Tulungagung ini berada di kawasan potensial agroindustri dan sumber daya laut. Selain itu, dapat mempercepat distribusi logistik sehingga berdampak positif pada produktivitas industri dan pariwisata.

Dalam pembangunan jalan tol ini, pemerintah melalui Kementerian PUPR memberikan dukungan teknis terkait kualitas konstruksi jalan tol. Mulai dari perencanaan desain, hingga proses pembangunan yang akan dimonitor oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.

Kemudian secara finansial oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan terkait pengusahaan yang akan dikoordinasikan melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan untuk memitigasi risiko pembangunan proyek tol ini melalui PT PII, Kementerian Keuangan.

