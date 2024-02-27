Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Anggaran FLPP 2024 Dipangkas Jadi Rp13,7 Triliun untuk 166 Ribu Rumah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |21:53 WIB
Anggaran FLPP 2024 Dipangkas Jadi Rp13,7 Triliun untuk 166 Ribu Rumah
Anggaran FLPP dipangkas (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Pemerintah memangkas pangkas anggaran sekitar Rp12,6 triliun untuk pembiayaan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2024.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna pada tahun 2023 lalu pemerintah menganggarkan Rp26,3 triliun untuk program FLPP. Kemudian pada tahun 2024 anggaran berkurang menjadi Rp13,7 triliun.

"Jumlah (FLPP Tahun 2024) ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu, namun sesuai hasil rapat internal 27 Oktober 2023, Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dana FLPP tahun 2024 menjadi 220 ribu unit," ujar Herry TZ dalam acara Property Outlook 2024 secara virtual, Selasa (27/2/2024).

Lebih lanjut Herry TZ melaporkan sepanjang tahun 2023, dengan anggaran Rp26,3 triliun program FLPP, telah disalurkan kepada 229 unit rumah. Terdiri dari Rp895 miliar untuk subsidi bantuan uang muka (SBUM), Rp52 miliar disalurkan pembayaran 13.993 unit rumah untuk bantuan administrasi, dan 1,09 triliun dana peserta tapera untuk 7.020 unit rumah Tapera.

Halaman:
1 2
