Daftar Lengkap Harga Beras di Pasar Induk Cipinang, Masih Mahal!

JAKARTA - Harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) mengalami tren kenaikan. Harganya hampis mencapai Rp20.000.

Mengutip data terakhir PT Food Station Tjipinang Jaya, Rabu (28/2/2024), harga beras Cianjur Kepala per 28 Februari mencapai Rp19.473 yang merupakan harga tertinggi pada Februari 2024.

Dibandingkan dengan 22 Februari 2024, harga beras Cianjur Kepala saat itu berada di level Rp19.329 per kg. Dengan kata lain, harga beras Cianjur Kepala telah mengalami kenaikan Rp144 per kg.

Senada, harga beras Cianjur Slyp pada 28 Februari 2024 juga mencapai level tertingginya yakni Rp17.600. Harga ini mengalami kenaikan Rp156 dibandingkan dengan harga pada 22 Februari 2024 yakni Rp17.444 per kg.

Kemudian harga beras setra ramos pada 28 Februari 2024 juga tercatat Rp16.429 per kg atau mengalami kenaikan Rp72 dari harga pada 22 Februari 2024 yakni Rp16.357 per kg.