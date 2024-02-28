Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beras Langka di Ritel Modern Gegara Aturan HET

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |18:34 WIB
Beras Langka di Ritel Modern Gegara Aturan HET
Beras di Supermarket Langka. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisioner Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Hilman Pujana mengungkap kelangkaan beras di ritel modern menyeret fenomena pembatasan pembelian beras disebabkan oleh Harga Eceran Tertinggi (HET).

HET yang ditetapkan pemerintah untuk penjualan beras premium sebesar Rp14 ribu per kilogram tidak masuk dengan Harga Pokok Produksi (HPP) yang ditanggung oleh para produsen.

"Nah ini tadi ada beberapa curhat lah dari pelaku usaha di produsen kenapa mereka agak kesulitan untuk memasok (ritel modern) karena ada hambatan terkait dengan harga eceran tertinggi," ujar Hilman dalam konferensi pers di Kantornya, Rabu (28/2/2024).

Saat ini kondisi harga gabah yang dibeli oleh penggilingan padi sudah di atas Rp7.000 ribu per kilogram. Sedangkan harga beras di pasar kira-kira dua kali lipat dari harga gabah yang dibeli oleh penggilingan padi.

Sehingga, ketika harga gabah saat ini memiliki harga diatas Rp7.000 per kilogram, maka praktis para pelaku usaha ini kesulitan untuk menjual beras dengan harga Rp14 ribu yang sesuai dengan HET.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188556/beras-weuS_large.jpg
Heboh Bantuan Beras Bencana Sumatera, Kementan: 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187744/cadangan_beras_ri-2GpX_large.jpg
Kirim Bantuan Logistik ke Bencana Sumatera, Amran Pastikan Stok Cadangan Beras Masih Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187493/bea_cukai-5w01_large.jpg
Kasus Beras Ilegal, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Batam-Sabang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186378/purbaya-3e8E_large.jpg
Purbaya soal Beras Impor Ilegal 250 Ton di Sabang: Saya Periksa Anak Buah Kenapa Bisa Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185616/harga_beras-xUBf_large.jpg
Jelang Akhir Tahun, Harga Beras Akan Tetap Stabil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185466/beras-Chns_large.jpg
Penampakan Beras Impor Ilegal 250 Ton Milik Multazam Sabang Group, Mentan: RI Swasembada Jangan Diganggu!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement