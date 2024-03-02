Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Simulasi Makan Siang Gratis Rp15.000, Ini Sejumlah Keluhan Siswa

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |06:49 WIB
Simulasi Makan Siang Gratis Rp15.000, Ini Sejumlah Keluhan Siswa
Menko Airlangga Hartarto bagi program makan gratis. (Foto: Kemenko)
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan peninjauan simulasi makan gratis di SMP Negeri 2 Curug yang di inisiasi oleh Pemerintah Kabupaten setempat. Simulasi tersebut mendapatkan beragam respon dari para murid.

Airlangga menyampaikan pengadaan makan program makan siang gratis ini berasal dari para UMKM di lingkungan sekolah.

Pada simulasi tersebut, biaya makan siang gratis di SMPN 2 Curug sebesar Rp15 ribu. Paket makanan yang diberikan terdiri dari 4 varian menu yang akan disuguhkan berbeda-beda setiap harinya kepada para siswa.

Paket makan siang gratis tersebut nantinya tidak semua varian berisikan nasi, melainkan 2 di antara 4 varian tersebut merupakan siomay dan gado-gado lontong dan sayur.

Di sisi lain swa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang mengeluhkan lauk pada program makan siang gratis.

Salah satu siswa di SMPN 2 Curug, Rizki (15) mengaku makanan yang disajikan relatif enakm Namun dirinya berkomentar bahwa pada salah satu item lauk, tumis buncis, masih cukup keras ketika digigit.

Halaman:
1 2
