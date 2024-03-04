IHSG Awal Bulan Dalam Fase Tren Menguat

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal bulan berpotensi bergerak dalam kecenderungan menguat pada sepanjang perdagangan. IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.275 – 7.344.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, walaupun mengalami pelemahan, namun IHSG masih dalam tren menguat. Apa kiranya yang membuat IHSG menjadi seperti ini?

"Jika mencari sumber jawaban dari luar, maka ada banyak sekali kemungkinan, bahkan kami menemukan adanya alasan seperti IHSG sedang ditekan aksi jual karena pelaku pasar sedang beralih pada instrumen crypto," tulis William dalam analisisnya, Senin (4/3/2024).

Jawaban ini tentu saja bisa benar, karena saat ini crypto relatif lebih menguntungkan dibanding saham. Namun jika dicek dari nilai transaksi, rasanya agak kurang mendukung.

"Akhirnya kami mencoba menyimpulkan bahwa sebenarnya yang terjadi pada IHSG adalah hal yang biasa terjadi setiap tahunnya, dimana memang ada fase puncak di bulan Maret – April," katanya.

Menurut William, setelah fase puncak ini, akan bersambung dengan fenomena yang dikenal sebagai Sell In May. Jadi, ada kemungkinan pelaku pasar hanya sedang mengantisipasi hal ini saja.

"Apakah kita bisa mengambil peluang? Tentu bisa, bahkan pada saat IHSG bergerak seperti ini. Saham-saham 2nd dan 3rd liner sedang mendapat giliran manggung dan hampir selalu terjadi pada saat IHSG bergerak sepi atau melemah terbatas," jelas dia.