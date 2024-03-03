IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak ke 7.256-7.373

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi dalam rentang konsolidasi wajar pada sepanjang perdagangan Senin (4/3/2024) besok. Pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 7.256 - 7.373.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pola pergerakan IHSG masih terlihat berada dalam rentang konsolidasi wajar di tengah minimnya sentimen dari dalam negeri maupun dari regional.

"Namun fluktuasi harga komoditas dan pergerakan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola gerak IHSG dalam jangka pendek,” tulis William dalam risetnya, Minggu (3/3/2024).

Selain itu, lanjut William, masih tercatatnya capital inflow secara ytd hingga saat ini turut memberikan sentimen bagi pergerakan IHSG.

Sebelumnya, IHSG mampu bertahan di zona hijau dengan kenaikan 0,23% dalam sepekan, kendati RNTH mengalami koreksi. Penurunan juga terjadi dari sisi kapitalisasi pasar, meskipun terdapat penghuni baru yang mencatatkan sahamnya di bursa.