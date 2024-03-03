Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak ke 7.256-7.373

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |18:49 WIB
IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak ke 7.256-7.373
IHSG Diprediksi Bergerak ke 7.373 (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi dalam rentang konsolidasi wajar pada sepanjang perdagangan Senin (4/3/2024) besok. Pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 7.256 - 7.373.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pola pergerakan IHSG masih terlihat berada dalam rentang konsolidasi wajar di tengah minimnya sentimen dari dalam negeri maupun dari regional.

"Namun fluktuasi harga komoditas dan pergerakan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola gerak IHSG dalam jangka pendek,” tulis William dalam risetnya, Minggu (3/3/2024).

Selain itu, lanjut William, masih tercatatnya capital inflow secara ytd hingga saat ini turut memberikan sentimen bagi pergerakan IHSG.

Sebelumnya, IHSG mampu bertahan di zona hijau dengan kenaikan 0,23% dalam sepekan, kendati RNTH mengalami koreksi. Penurunan juga terjadi dari sisi kapitalisasi pasar, meskipun terdapat penghuni baru yang mencatatkan sahamnya di bursa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189487/ihsg_ditutup_menguat-n1Nu_large.jpg
IHSG Ditutup Naik 0,46 Persen ke Level 8.660 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188974/ihsg_sesi_i-FPLg_large.jpg
IHSG Sesi I Melonjak ke 8.693 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188931/ihsg_dibuka_menguat-tayZ_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.713
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/278/3188747/ihsg_sesi_i-bTYk_large.jpeg
IHSG Sesi I Turun 0,44 Persen ke 8.671
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188712/ihsg_dibuka_menguat-oY5u_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke Level 8.715
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/278/3188485/ihsg_menguat-K2vc_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.676 Sambut Awal Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement