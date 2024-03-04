Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pekan Ini Diproyeksi Tertahan di Level 7.300

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |08:20 WIB
IHSG Pekan Ini Diproyeksi Tertahan di Level 7.300
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi bergerak terbatas hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini diperkirakan tertahan pada kisaran level psikologis 7.300. Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, IHSG diperkirakan bergerak dalam rentang 7.250-7.350 sepekan ke depan.

“Pasalnya, angka inflasi total naik ke 2,75% year on year di Februari 2024,” kata Valdy dalam risetnya, Senin (4/3/2024).

Akan tetapi, lanjut Valdy, inflasi inti tetap di 1,68% year on year pada periode yang sama. Selain itu, kenaikan harga bahan pangan, terutama beras nampaknya berdampak pada kenaikan inflasi total tersebut.

Meski demikian, kenaikan inflasi diperkirakan berlangsung sementara menyusul sejumlah upaya menjaga pasokan beras dan pemulihan produksi di beberapa sentra produksi beras. Di sisi lain, pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif listrik hingga Juni 2024. Kebijakan ini dinilai akan menjaga stabilitas inflasi untuk beberapa bulan ke depan.

Halaman:
1 2
