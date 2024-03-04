Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Lanjutkan Penguatan

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - MNC Sekuritas memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji area 7.345. tetapi IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji 7.202-7.234 dahulu.

"Apabila IHSG tertahan oleh support di 7.197. maka IHSG berpeluang menguat kembali untuk menguji resistance 7.370-7.403," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (4/3/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.197. 7.099 dan resistance 7.370, 7.403.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ADRO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2.420-2.470

Target Price: 2.560, 2.670

Stoploss: below 2.390