Syarat Pensiun Dini PNS Beserta Langkah-langkahnya

JAKARTA - Syarat pensiun dini PNS beserta langkah-langkahnya. Bagi seorang Pegawai Sipil Negara (PNS), pensiun adalah keputusan yang besar. Pasalnya, tidak mudah untuk pensiun terlebih lagi jika belum memenuhi syarat.

Kendati demikian, seorang PNS bisa saja mengajukan pensiun dini sesuai dengan beberapa aturan yang ada. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (Perpres) No.11 Tahun 2017.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Senin (4/3/2024), PNS dapat mengajukan pensiun dini setelah bekerja atau sudah melaksanakan masa kerja minimal 20 tahun. Selain itu, syarat lainnya, PNS tersebut harus sudah berusia 45 tahun.

1. Mengajukan surat permohonan pensiun ke Bupati Up.Ka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).