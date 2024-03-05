MotionPay Traktir Voucher Gratis Jajan Rp1,2 Juta Selama 1 Tahun, Begini Caranya!

JAKARTA – Masyarakat Indonesia dikenal memiliki hobi jajan atau wisata kuliner. Dengan dukungan media sosial, kini Anda semakin mudah mencari destinasi kuliner baru, apalagi jika kuliner tersebut sedang viral.

Tapi untuk memenuhi hobi jajan Anda, jangan biarkan dompet Anda yang kelaparan alias kosong. Ayo cari jajanan atau kuliner seru melalui MotionPay!

Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo menyampaikan, pada aplikasi MotionPay terdapat fitur MotionVoucher yang menyediakan voucher belanja dari berbagai merchant favorit Anda.

"Ditambah lagi, saat ini Anda berkesempatan memenangkan voucher jajan dengan total Rp1.200.000 dari MotionPay untuk masing-masing tiga orang pemenang," katanya.

Anda bisa mengikuti program Gratis Jajan 1 Tahun dari MotionPay dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Pada aplikasi MotionPay, klik banner “Gratis Jajan 1 Tahun”

2. Isi form pada link https://s.mtnpy.id/formjjnmar24 untuk mengikuti program ini

3. Tuliskan alasan terbaik mengapa Anda harus mendapatkan Gratis Jajan 1 Tahun dari MotionPay

4. Lakukan transaksi pembelian voucher pada fitur MotionVoucher yang tersedia di MotionPay minimal Rp50.000 sebanyak satu kali pada periode 1-31 Maret 2024