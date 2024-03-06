Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pergerakan IHSG Hari Ini Cenderung Melemah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |07:31 WIB
Pergerakan IHSG Hari Ini Cenderung Melemah
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini bergerak dalam kecenderungan melemah pada sepanjang perdagangan. IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.220 – 7.296.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, IHSG melanjutkan pelemahan hingga menembus support 7.275.

"Support berikutnya ada pada 7.220 dan 7.099 untuk pembentukan pola double top. IHSG akan bearish jika 7.099 ditembus," tulis William dalam analisisnya, Rabu (6/3/2024).

Secara analisis teknikal, IHSG melemah menembus support 7.275, terbentuk pola double top dengan neckline pada 7.099.

"Diperkirakan akan ada pengujian hingga mencapai area neckline. Jika mampu bertahan maka IHSG akan rebound pada area ini," ujarnya.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan saat ini.

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

EXCL, buy, support 2.450, resistance 2.700.

Trend following dengan posisi candlestick menguat di atas MA5 dan MA20, telah mengkonfirmasi cup and handle.

