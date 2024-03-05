Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah ke Level 7.247

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |16:34 WIB
IHSG Ditutup Melemah ke Level 7.247
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 29,28 poin atau 0,40% ke level 7.247 pada sesi terakhir perdagangan hari ini, Selasa (5/3/2024).

Pada penutupan perdagangan terdapat 198 saham menguat, 340 saham melemah dan 236 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,5 triliun dari 17,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,21% ke 979,884, indeks JII melemah 0,62% ke 508,398, indeks IDX30 melemah 0,2% ke 497,39 dan indeks MNC36 melemah 0,09% ke 377,806.

Untuk indeks sektoral mayoritas melemah yakni barang baku 0,81%, industri 0,45%, non siklikal 0,89%, siklikal 0,75%, kesehatan 0,27%, keuangan 0,17%, properti 1,43%, teknologi 0,86%, infrastruktur 0,64%, transportasi 0,18%. Sementara yang menguat hanya sektor energi 0,72%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (ALII) naik 22,09% ke Rp525, PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (MPIX) naik 21,49% ke Rp147 dan saham PT Kota Satu Properti Tbk (SATU) naik 12,12% ke Rp148.

Halaman:
1 2
