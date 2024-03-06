IHSG Diramal Bergerak di Rentang 7.200-7.275

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diramal bergerak dalam rentang yang lebih sempit di 7.200-7.275.

“Secara teknikal, IHSG break level support pertama di 7.250,” kata Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan dalam risetnya, Rabu (6/3/2024).

BACA JUGA: Pergerakan IHSG Hari Ini Cenderung Melemah

Dari regional, keputusan Cina untuk menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% untuk tahun 2024 memberikan dampak positif, mengingat Cina adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Akan tetapi, target tersebut sebetulnya berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir di kisaran 6%. Valdy mengatakan, hal itu yang membuat respons pasar cenderung beragam atas hal tersebut.

Sementara dari global, retail sales di Euro Area diperkirakan terkontraksi 1,30% secara tahunan atau year on year di Januari 2024, lebih dalam dari kontraksi 0,80% year on year di Desember 2023.